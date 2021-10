Portrait en Normandie : Claude, l'enfant qui ne devait jamais marcher devient marathonien

Claude Revert, 45 ans, a mille choses à raconter. Celui qui a longtemps vécu à Oissel (Seine-Maritime) a une histoire "difficile" qu'il a couchée sur le papier. Nous l'avons rencontré jeudi 23 juin 2016.

C'est l'histoire d'un nourrisson, qui, atteint d'une malformation congénitale du côlon, a frôlé la mort dans les deux premières années de sa vie, la faute à de graves opérations. C'est l'histoire d'un enfant, abandonné par ses parents, qui ne devait jamais pouvoir marcher mais qui grâce à l'obstination de sa mère d'adoption a pu se tenir sur ses jambes. C'est enfin l'histoire d'un homme qui, à 45 ans, a vaincu bien des démons du passé en venant à bout en avril du marathon de Paris.

"Trouver la paix"

Claude Revert vient de rééditer son ouvrage Coup droit pour un Revert, le récit d'une vie faite d'espoirs et de grandes désillusions. Celui qui est arrivé en Normandie, à Oissel à 25 ans, a fait de ce livre "une thérapie. Je voulais montrer ce que j'avais vécu, montrer aussi que l'on peut s'en sortir". Un livre dans lequel le quadragénaire ne cache rien. Ni les drames - abandonné par ses parents, frappé par son père d'adoption - ni les les regains d'espoirs, du bonheur de trouver une première mère d'accueil, Mme Foucaud, jusqu'à l'engagement bénévole et l'obtention de la médaille de la jeunesse et des sports de la ville de Rouen.

Au fil des pages, Claude Revert explique surtout comment il a su s'en sortir, par l'engagement au service des autres, une qualité qu'il a puisé chez Mme Boucaud: "Toute mon enfance, je l'ai vue s'occuper des enfants de la Dass, faire les courses pour les personnes âgées. C'était un exemple." Aujourd'hui, Claude Revert, qui habite maintenant à Paris, aspire à peu de choses, "que l'on m'aide à trouver une stabilité. Et que je sois un peu en paix".

Pratique. Pour contacter Claude Revert, appeler au 06 69 24 90 76. Coût du livre : 12 €.