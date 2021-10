Tour de France : les grandes manœuvres pour les pompiers de la Manche

Répétition générale pour les sapeurs-pompiers de la Manche avant le passage du Tour de France, début juillet 2016. Deux étapes et un départ, entre le samedi 2 juillet 2016 et le lundi 4 juillet 2016, qui réclament une parfaite coordination des secours.

Les sapeurs-pompiers ont ainsi testés leur chaîne de commandement et de communication, avec plusieurs scénarios d'interventions sur les étapes du Tour.

300 sapeurs-pompiers déployés

Ce sont d'importants moyens qui seront mis en œuvre, au départ, à l'arrivée, et tout au long du parcours affirme le Lieutenant-Colonel Marc Laot chef du groupement opération du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche (SDIS)

Secours sapeurs-pompiers Impossible de lire le son.

A ces moyens viennent s'ajouter une quarantaine de sapeurs pompiers des départements voisins de l'Orne, du Calvados, de la Mayenne d'Ille-et-Vilaine, et de Loire-Atlantique , une cinquantaine de personnels de la Croix Rouge de la Protection Civile et la mobilisation du Samu et de l'hélicoptère Dragon 50,

Un travail débuté il y a un an

Un travail en coordination avec les gendarmes la police et le service des routes du Conseil Départemental de la Manche qui a débuté il y a déjà un an.

Secours sapeurs-pompiers Impossible de lire le son.

Tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité sur le Tour mais aussi permettre de poursuivre l'activité des secours sur l'ensemble du département de la Manche.