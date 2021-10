Travail : bosser plus de 40 heures par semaine nuirait à la santé des femmes

Les femmes ayant l'habitude de travailler plus de 40h par semaine ont un risque accru de développer des maladies comme le diabète, le cancer, les troubles du cœur pour une carrière qui s’étend sur 30 ans.

Les chercheurs ont fait la comparaison avec le même volume de travail chez les hommes, mais eux semblent plus à même de résister sur de longues périodes. Ils seraient d’ailleurs davantage bien portant en effectuant des heures prolongées de travail.

Pourquoi un telle différence ?

Car les femmes sont deux fois plus stressées que la gent masculine, aussi bien dans leur vie professionnelle que privée. En cause notamment, les responsabilités ménagères et de la gestion familiale.