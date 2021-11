SDF : Trait d’Union s’installe rue de Bayeux

Après dix-neuf mois d’occupation, ce service social d’accueil des sans-abri a emménagé vendredi 1er juillet au 202 rue de Bayeux, où il est désormais doté d’une capacité d’accueil de 20 places. “C’est autant que ce dont nous disposions à Mondeville, mais il nous manque les 40 places que nous avions en plus pour la période hivernale”, souligne le chef du service, Pascal Bertolini, qui dit “chercher d’ores et déjà un nouvel espace pour fin octobre”.

En un an et demi, Trait d’Union a accueilli près de 600 personnes différentes à Mondeville, pour un total de 17 000 nuités. “Les plus grosses difficultés dans un déménagement, c’est de fidéliser les bénéficiaires à une nouvelle adresse, et que tout se passe bien avec le nouveau voisinage”, indique Pascal Bertolini.

Le site de Mondeville sera reconverti en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.