Voici l'homme et la femme qui ont les plus grands nez du monde

Le champion et la championne du plus gros nez au monde sont élus en additionnant la longueur et la largeur de leur nez.



Le plus gros nez masculin au monde habite aux Pays-Bas. C'est Hans Roest, 61 ans, qui remporte le trophé avec une taille plutôt spectaculaire de 65,9 millimètres de long et 52,52 millimètres de large. Déjà sacré plus gros nez au monde il y a 5 ans, il n'avait pas hésité un instant à remettre son titre en jeu face à de sérieux concurrents venus d’Allemagne, Italie, Suède et des Pays-Bas.



Côté femme, la gagnante s'appelle Suzanne Kloiber, une Allemande. Elle a remporté le gros lot avec un nez d’une longueur totale de 103,55 millimètres.



Attention, ce concours est pris très au sérieux par ses organisateurs, qui n'hésitent pas à disqualifier les tricheurs, comme l'un d'eux qui s'était bourré le nez de coton avant de participer.







Hans Roest et une concurrente féminine.