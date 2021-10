Football féminin : l'AG Caen file en Division 2 

Il y aura toujours un représentant de l'ex-Basse-Normandie en deuxième division féminine lors de la saison 2016-2017. Dimanche 19 juin 2016, l'Avant garde caennaise (Calvados) a battu Orvault (Loire-Atlantique) ! Condé relégué en Division d'Honneur, c'est donc Caen qui se retrouvera dans l'antichambre de la Division 1 au coup d'envoi du prochain exercice.

Match maîtrisé

Vainqueurs 3-1 du match aller, les Caennaises partaient avec un avantage de taille au retour. Elles ont su le conserver en s'appuyant sur une très bonne gardienne et une solide défense, mais aussi une qualité d'ensemble supérieur. Caen n'a jamais tremblé dans ce match parfaitement maîtrisé, malgré une entame hésitante. "On manquait de confiance en début de match, estime Manon Ryba. Dans les quinze premières minutes, on a failli faire comme contre Bergerac (Caen s'était incliné 3-0 à domicile après avoir remporté le match aller 5-2 lors du premier tour des barrages)." Les Normandes se sont toutefois procuré quelques occasions sans les convertir. Idem de l'autre côté, malgré une possession de balle en faveur des Orvaltaises.

Délivrance

Au retour des vestiaires, l'AGC a totalement renversé la physionomie du match mais n'a cessé de buter sur la gardienne adverse. La délivrance – finalement assez relative puisque même en cas de défaite 2-0 Caen serait monté – est venue de Manon Ryba, auteur d'un superbe enchaînement contrôle tête / demi-volée (1-0, 79'). Les Caennaises sont en D2, et avec la manière s'il vous plaît.