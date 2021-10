Orlando (Etats-Unis) (AFP). Un enfant de deux ans meurt, happé par un alligator à Disney World

"Cela fait 15 heures. Des témoins ont vu l'enfant être entraîné sous les eaux (...) il est évident à ce stade qu'il n'a pas pu survivre en étant submergé durant cette période de temps", a déclaré le shérif du comté de Orange, en Floride, Jerry Demings, lors d'une conférence de presse à la mi-journée.

"Nous nous occupons maintenant de la famille qui, il ne fait aucun doute, va perdre son enfant de deux ans", a-t-il ajouté.

Les recherches se poursuivaient pour retrouver le corps du garçonnet, emporté par un alligator alors qu'il jouait non loin de sa famille vers 21H00 mardi (01H00 GMT) au bord d'un lac artificiel.

"Le père a fait de son mieux, il a essayé de sauver l'enfant, en vain", a raconté le shérif. L'animal mesurait entre un et deux mètres de long, selon le quotidien local Orlando Sentinel.

Le drame a d'autant plus frappé les esprits qu'il s'est produit au coeur du domaine abritant le royaume féérique de Disney World, qui incarne le bonheur, l'insouciance et la joie de vivre pour les millions de touristes qui y viennent chaque année.

C'est la première fois que le parc déplore un tel décès en 45 ans, selon la police. Le groupe a fermé toute les plages du parc Disney World donnant sur des lacs et lagunes tandis que des experts pistaient les alligators rôdant dans ces eaux. Cinq avaient été découverts mercredi, mais aucune piste du garçonnet.

"Tout le monde à Walt Disney World Resort est anéanti par cet accident tragique", avait indiqué un responsable de Disney lors d'une précédente conférence de presse.

- Attaques très rares -

Durant la nuit, les chercheurs assistés par un hélicoptère ont utilisé un sonar et balayé la zone avec de puissants projecteurs, tandis que des pompiers arpentaient les bords du lac, qui fait près de 70 hectares de surface, soit près de 70 terrains de football, avec des caméras infrarouges braquées sur les eaux.

Ces caméras thermiques permettent de détecter des sources de chaleur même dans l'obscurité la plus totale. Cinquante personnes participaient mercredi aux efforts, selon la police.

Les images de télévision montraient un hélicoptère survolant les lieux ainsi que de nombreuses barques à fond plat, caractéristiques de la Floride, sondant les eaux.

Le lac qui se trouve sur le domaine d'un luxueux complexe hôtelier de Disney, le Disney Grand Floridian, est interdit à la baignade, ce qui est clairement marqué par des panneaux, mais rien ne prévient les promeneurs de la présence d'alligators dans l'eau.

Depuis 1948, 22 personnes sont mortes à cause de morsures d'alligators, selon les services de pêche et de protection de la faune de Floride. Ces attaques sont encore plus rares envers les enfants, d'après ses experts. Une seule attaque mortelle d'alligator avait été recensée en 2015, la première depuis 2007.

Cet accident est un nouveau coup dur pour Orlando, qui vit essentiellement des touristes viennent pour visiter les nombreux parcs d'attractions de la région ou pour une croisière. La ville a été le théâtre dimanche du pire attentat depuis le 11-Septembre sur le sol américain, qui a fait 49 morts et 53 blessés dans une boîte gay. Deux jours plus tôt une jeune chanteuse connue y avait été assassinée par balle.