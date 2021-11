Allez donc flâner dans les jardins du Château de Canon

Comme le signifient les ornements sur sa façade, l’édifice était au départ dédié aux réceptions et à la fête. En se promenant dans lele parc, classé "Remarquable" par le ministère de la Culture, on imagine bien le Sieur Elie de Beaumont et son épouse Anne Louise flâner des heures durant dans les 15 hectares de jardins, à l’abri d’une ombrelle. L’esprit du Siècle des Lumières s’empare alors de s visiteurs.



Château aux mille visages

Au détour des sentiers ombragés, on découvre les "fabriques". A la base, simples agréments fantaisistes de la promenade, ces constructions, kiosques, temples ou encore pigeonniers, appellent par leur diversité à la réflexion philosophique. Mais peut-être préférerez-vous les Chartreuses, treize jardins clos affirmant chacun sa personnalité par la diversité de sa faune : un réel paradis botanique. Et si marcher vous a donné soif, la cave à cidre, biologique, saura vous remettre sur pied. Cette visite n’est cependant que l’une des multiples facettes du château. Lieu d’accueil de réception ou de mariage, il se transforme, le temps de quelques jours d’été, en ce qu’il était il y a de cela trois siècles. Danses et jeux d’époque, salons de thé : l’intérieur de l’édifice est exceptionnellement ouvert pour des visites théâtralisées les 20 juillet et 17 août. Jazz sur le Perron ou encore Fééries de Canon donneront également l’occasion de visiter ce domaine incroyable, classé Monument Historique.

Boris Letondeur



Pratique. Tél. 02 50 93 65.