La pomme de terre favoriserait l'hypertension si elle est consommée plus de 4 fois par semaine

Purée, frites, patates sautées ou à poêler... Qu'importe la forme de cuisson, la pomme de terre augmenterait la pression artérielle, et le risque d'hypertension. Entre 10 et 15% des français sont concernés par l'hypertension. Une tendance qui croît année après année. Normal, la pomme de terre est l'un des aliments les plus consommés du pays (15kg par personnes et par an).



Cette hypertension est dûe à une augmentation du taux de glucose dans le sang, considérablement augmenté après la consomation de pommes de terre, ce qui est associé à des problèmes de vaisseaux sanguins et donc une augmentation de la tension artérielle.





La patate favoriserait par conséquent également les AVC, infarctus ou encore insuffisance rénale... Mais rassurons nous, tous les légumes ne sont pas mauvais pour la santé, et ont parfois même des vertus bien plus saines : Ces 5 aliments ont des effets magiques sur nos émotions