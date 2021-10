Locations en bord de mer : la Bretagne et la Normandie sont les régions les moins chères

Le prix d'une maison pouvant accueillir six personnes et plus coûte en moyenne 992€ par semaine en Bretagne, et jusqu'à 3169€ en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'une façon générale, les prix varient du simple au quadruple selon les régions de France, et du simple au triple pour les régions situées en bord de mer.

Les Français pourront profiter de la plage et de l'air marin à moindre coût en optant pour la Bretagne (992€), la Basse-Normandie (1001€), la Haute-Normandie (1010€), les Pays-de-la-Loire (1026€), ou encore les Hauts-de-France (1035€).

Autre constat, cet été les prix resteront globalement stables entre juillet et août. Des disparités ont toutefois été observées selon les régions. La Corse est la plus touchée avec une hausse des prix de 14% entre juillet et août, alors que les prix enregistreront une baisse de 13% en août à La Réunion.

Les Français qui souhaitent impérativement une location saisonnière avec une piscine devront mettre la main au porte-monnaie. L'étude révèle des augmentations significatives des prix pour ce type de locations, notamment en Vendée, où les prix explosent de 91% pour des logements haut de gamme possédant une piscine.

Cette étude a été réalisée entre le 9 et le 13 mai derniers sur le comparateur de locations de vacances Likibu, en analysant le prix des locations de maison ou de villa de vacances pouvant accueillir 6 personnes et plus. L'analyse se base sur les prix médians des logements, de manière à limiter l'impact des valeurs extrêmes de certaines locations haut de gamme.