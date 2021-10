Sarajevo (AFP). Sarajevo rend hommage à David Bowie par une peinture murale géante

Choqué par la mort soudaine de l'artiste, un des plus influents au monde des cinq dernières décennies, le musicien bosnien Vedad Trbonja a aussitôt ressenti le besoin de faire un geste pour son "père spirituel", a-t-il raconté à l'AFP.

"Quand j'écoute sa musique, je la ressens comme si elle était faite pour moi. Je pense que chacun a un artiste qu'il écoute plus que les autres. Jamais je n'ai écouté un album de David Bowie et dit ça c'est nul, non, jamais! A chaque fois c'était une surprise et c'était mieux qu'avant", a-t-il expliqué.

Deux artistes bosniens, Zoran Herceg et Enis Cisic, qui est dessinateur du studio Marvel Comics, l'ont aidé à réaliser son idée. Quatre mois plus tard, une centaine de personnes ont assisté à l'inauguration de la fresque peinte sur la façade d'un immeuble délabré d'une ancienne caserne, dans le centre de Sarajevo.

Elle représente David Bowie avec plusieurs de ses visages et elle est ornée d'une inscription "La mode change, mais vous serez toujours mes héros" ("Fashion changes, but you'll always be my heroes"), composée de deux titres de chansons de Bowie "Fashion" et "Heroes".

"On s'est rendu compte que ce mur faisait 13 mètres de haut et 10,5 mètres de large, ce qui est en fait la plus grande peinture murale de Dawid Bovie au monde", affirme Vedad Trbonja.

Artiste aux multiples facettes -- du glam rockeur aux outrances flamboyantes à l'expérimentateur introverti -- David Bowie est décédé le 10 janvier, deux jours après avoir fêté ses 69 ans et après la sortie de son dernier album, "Blackstar".