Tarbes (AFP). Hautes-Pyrénées: quatre gendarmes se tuent dans un accident d'hélicoptère

Cet accident, le plus grave jamais survenu pour un hélicoptère de la gendarmerie, a eu lieu à 12H10 durant une mission d'entraînement en altitude dans un secteur très difficile du pic de Vignemale, à Cauterets, a précisé à l'AFP le général Bernard Clouzot, commandant de la région de la gendarmerie.

L'appareil de la gendarmerie de Tarbes, un EC 145, était en mission avec un pilote, un copilote et deux gendarmes de haute montagne, lorsqu'il a heurté une paroi pour une raison qui n'a pas encore été déterminée, selon la même source.

Les quatre gendarmes étaient mariés et pères de famille, âgés de 43 à 49 ans. Deux d'entre eux servaient au sein du Détachement aérien de la gendarmerie de Tarbes, les deux autres au Peloton de gendarmerie de haute-montagne de Pierrefitte-Nestalas, le plus vieux de la chaîne pyrénéenne.

Venu en soirée rendre hommage aux quatre victimes, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a salué les quatre gendarmes comme "de grands professionnels très expérimentés, connus pour leur courage, pour leur dévouement, qui avaient déjà participé à des opérations de sauvetage extrêmement délicates".

"Chaque année, les gendarmes du PGHM sauvent des vies, ce sont plusieurs milliers d'interventions qui ont lieu, de nombreuses vies qui sont sauvées souvent en milieu hostile, dans des conditions d'intervention qui sont particulièrement périlleuses", a ajouté le ministre, en présence du directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée Denis Favier, venu se recueillir auprès des familles.

L'accident est survenu entre 2.000 et 3.000 mètres près du couloir de Gaube, une faille profonde sur la face nord du Pic de Vignemale, haute de 600 mètres et en permanence gelée.

Le procureur de Tarbes, Eric Serfass, qui s'est déplacé sur place dans l'après-midi, a annoncé "l'ouverture d'une enquête du chef d'homicides involontaires, pour déterminer les causes de l'accident".

"La météo était en apparence clémente", a déclaré le procureur à l'AFP, "le ciel est complètement dégagé, mais du point de vue du pilotage, cela ne signifie pas grand-chose", a-t-il ajouté, évoquant une "aérologie extrêmement complexe" en altitude.

L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de l'air.

M. Serfass a par ailleurs indiqué qu'un médecin "faisait partie de l'exercice d'entraînement" au sein d'une "équipe plus complète" et se trouvait donc également "sur la zone". Mais il n'a pu confirmer si le médecin avait été témoin de l'accident.

Il s'agissait d'un exercice régulier visant à "entraîner les gendarmes, le pilote, et éventuellement le corps médical, à des manœuvres de pose et de dépose sur des endroits délicats, éventuellement scabreux, où habituellement les équipages doivent porter secours", a ajouté le procureur.

- 'grande douleur pour la gendarmerie' -

Plus tôt dans la journée, le président François Hollande a fait part de son "émotion après ce tragique accident" et a adressé ses "condoléances aux familles et aux proches des victimes".

De son côté, le Premier ministre Manuel Valls a tweeté son "immense tristesse. Pensées émues pour les familles et collègues des gendarmes décédés".

Le général Clouzot a parlé d'"une grande douleur pour toute la gendarmerie". Ces quatre gendarmes "étaient pleinement engagés pour la sécurité de leurs concitoyens. Ils viennent de donner leur vie (...) C'est un moment très difficile", a-t-il dit.

Cet accident est le plus grave dans l'histoire de la gendarmerie, et l'un des plus meurtriers en hélicoptère.

Depuis 1954, date de la première utilisation des hélicoptères en gendarmerie, 25 gendarmes avaient été tués lors d'accidents d'hélicoptère (Indochine, Algérie, massifs montagneux en France…). La catastrophe de vendredi porte ce bilan à 29. Le dernier accident mortel concernant des gendarmes remontait à 1997 au Pic du Midi de Bigorre (Hautes-Pyrénées) avec l'accident d'un Alouette III qui avait fait deux morts.

En avril 2006, dans la région, trois militaires ont péri près de Barèges (Hautes-Pyrénées) quand un Puma avait heurté un câble sur un versant de montagne. En avril 2009, cinq personnes dont un bébé né en vol sont morts dans l'accident d'un hélicoptère de la Sécurité civile en Corse.