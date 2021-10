Il n'y aura pas de moules de Barfleur cet été

La blonde de Barfleur (Manche) ne fera pas son apparition sur les tables du Cotentin cet été. La pêche ouvre généralement courant juin, mais le comité régional des pêches a dû se résoudre, vendredi 20 mai 2016, à annuler la campagne de moules de Barfleur.

Surmortalité

Une décision inédite depuis 13 ans, conséquence de plusieurs facteurs. Il n'y a pas, ou très peu, de jeunes moules sur les gisements (Barfleur, Ravenoville, Le Moulard, Réville et Grandcamp-Maisy). Et depuis trois ou quatre années, une surmortalité est constatée sur cette espèce sauvage. "On a perdu 100% du gisement, entre l'année dernière et cette année. Même les naissains que nous avions laissé sont morts pendant l'hiver", constate David Rigault, responsable de la commission moule au comité régional des pêches :

Pour les pêcheurs, c'est une catastrophe économique qui s'annonce. La moule de Barfleur représente en moyenne 50% du chiffre d'affaire d'un bateau pendant la saison. "En 2003, on avait pu se retourner vers d'autres espèces comme le bar, la sole... Mais aujourd'hui il y a des quotas. On se retournera vers la seiche, l'encornet, mais ça ne va pas être viable" détaille David Rigault.

De nombreux armements pourraient rester au port en attendant l'ouverture de la pêche à la coquille, à l'automne. "On espère que les équipages pourront toucher le chômage partiel" :

La Dieppoise chez le poissonnier

Chez les poissonniers aussi, il faudra compenser. Olivier Cloix, directeur des poissonneries Normandie-Bretagne à Cherbourg-en-Cotentin, propose depuis quelques jours de la moule de Dieppe à ses clients. La Barfleur, il en écoule 3 à 400 kilos par jour pendant l'été :

La fermeture des gisements pourrait durer deux saisons, comme en 2003-2004, le temps pour l'espèce de refaire des stocks.

