Dans la Manche, le musée Airborne inaugure son centre Ronald Reagan

Le musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise a désormais son centre de conférence Ronald Reagan, dédié à l'amitien franco-américaine. Le bâtiment a été inauguré jeudi 19 mai 2016, en présence du fils de l'ancien président américain, Michael. Il jouxte l'attraction Opération Neptune.

Cinéma, séminaires, expositions

Cet espace de 260 m2 est modulable : une cloison permet d'y mettre en place, selon les besoins, une salle d'expositions temporaires, une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 230 personnes et un cinéma de 120 places. "Il permettra de diffuser le film "Un combat pour la Liberté", déjà projeté dans le musée, à un plus grand nombre de personnes, mais aussi d'y tenir des conférences ou séminaires, sur les valeurs que la France et les Etats-Unis ont en partage, ou leur histoire commune" détaille Marc Lefèvre, président de l'Association du musée Airborne :

Marc Lefèvre Impossible de lire le son.

"Je suis un citoyen de Sainte-Mère"

Le bâtiment a coûté au total 1,9 millions d'euros. Pour la première fois, le musée a bénéficié de financements extérieurs pour réaliser cet espace. Des fonds publics, de l'Etat et la Région Normandie, mais aussi des fonds privés, notamment 377.000 euros versés par la fondation Ronald Reagan. "Je me sens comme un citoyen de Sainte-Mère-Eglise" a déclaré Michael Reagan, qui rend hommage à son père Ronald :

Micheal Reagan Impossible de lire le son.

Une expo mi-juillet

Ronald Reagan avait été le premier président américain en exercice à venir commémorer le D-Day en Normandie, c'était le 6 juin 1984 à la Pointe du Hoc. "Il avait prononcé un discours légendaire" rappelle Eric Beaty, attaché économique et commercial au consulat des Etats-Unis pour le grand ouest :

Eric Beaty Impossible de lire le son.

L'exposition inaugurale intitulée "La Bataille des Ardennes, Bastogne, hiver 1944" prendra place dans le nouveau centre Ronald Reagan à la mi-juillet. Il servira auparavant de base logistique pour la présentation des coureurs du Tour de France.

LIRE AUSSI