Dans l'agglo de Rouen, des ticket de bus par SMS : une première en France

Les usagers du réseau Astuce, qui maille le territoire de la Métropole Rouen Normandie, vont bientôt pouvoir acheter leurs tickets de transports en commun autrement. "Une innovation majeure, une première en France", selon le président de la Métropole Frédéric Sanchez :

Nous allons mettre en place un dispositif de tickets par SMS. L'usager, via une application mobile, pourra acheter un ticket à l'unité. Il recevra un SMS qui tiendra lieu de ticket et lui permettra d'accéder aux transports en commun.

Le dispositif sera présenté par la Métropole et son partenaire Transdev le mardi 14 juin à Paris au salon des transports publics.

Aider contre la fraude

Au-delà de l'aspect pratique du dispositif, "qui vise un public jeune", il pourrait également permettre de résoudre certaines fraudes : "Il y ceux qui ne veulent pas payer. Il y a ceux qui oublient de valider leur titre de transport. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas de ticket sans l'avoir voulu", parce qu'ils n'ont pas eu le temps et qui sont confrontés à l'impossibilité d'acheter leur titre de transport dans les Teor et le métro. Ce nouveau dispositif pourrait leur permettre de limiter ces fraudes involontaires.

Séduire les touristes

Si ce nouveau moyen de paiement sera expérimenté dans un premier temps, les élus voient plus loin. Et regardent vers le secteur touristique : pour les voyageurs, qui passent par Rouen et n'y restent pas, le paiement par application et SMS pourrait s'avérer judicieux.

Mais aussi : la Métropole va délibérer jeudi 19 mai 2016 sur les tarifs des transports en commun. "Notre choix est à présent une hausse mesurée chaque année. La hausse à partir de septembre 2016 est estimée à 1,3%", précise Frédéric Sanchez.