Orne : la loi Travail déjà appliquée à l'hôpital de L'Aigle ?

Un appel à la mobilisation avait été lancé mardi 17 mai 2016 par la CGT et la CFDT du centre hospitalier de L'Aigle (Orne) contre le non respect de la législation sur le travail, par l'administrateur ministériel provisoire de l'établissement. On a appris à cette occasion que le Groupement hospitalier de territoire allait rattacher l'hôpital de L'Aigle à celui d'Evreux (Eure).