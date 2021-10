Normandie Impressionniste, à Rouen : exposition sur la relation Monet-Clémenceau

Pour célébrer la nouvelle édition du festival Normandie Impressioniste, l'hôtel de Région de Rouen (Seine-Maritime) accueille jusqu'au 11 septembre 2016, une exposition célébrant l'amitié de Monet et du Tigre Georges Clémenceau grâce à une collaboration avec la fondation Clémenceau.

A la suite de l'article dans lequel ce dernier faisait l'apologie des cathédrales de Monet, une complicité intellectuelle et artistique va lier les deux hommes. Commanditaire des Nymphéas de l'Orangerie, Clémenceau trouve dans l’œuvre de Monet l'expression de leur passion commune pour le Japon. En complément, la peintre et sculptrice japonaise Nao Kaneko présente une cinquantaine d’œuvres en partie inspirées par les paysages normands. Des compositions matiéristes et aquatiques flirtant avec l'abstraction qui, comme chez Monet, invitent à la méditation et à la contemplation.

Pratique. Jusqu'au 11 septembre. Hôtel de Région à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 52 56 00