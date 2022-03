Lausanne (AFP). Platini devant le TAS: le dernier recours

C'est "la dernière voie de recours", a prévenu auprès de l'AFP l'un des avocats de Platini, Me Thibaud D'Alès. Vendredi, à partir de 08h00, le sort de Platini sera entre les mains de trois arbitres. Chaque partie (la Fifa et Platini) en a désigné un, puis ces deux experts en ont nommé un troisième, comme président.

Leur décision, qui ne sera pas connue vendredi, est cruciale pour Michel Platini: si le TAS casse la suspension de l'ancien N.10, il retrouvera son fauteuil de président de l'UEFA pour l'Euro organisé dans son pays, cet Euro pour lequel il a beaucoup oeuvré.

Si par contre le tribunal confirme la suspension de six ans de l'ancien Turinois de toute activité en lien avec le football, qui lui a été infligée par la justice interne de la Fifa pour "abus de position", "conflit d'intérêts" et "gestion déloyale", l'UEFA se retrouvera de facto sans patron. A charge pour elle alors de se choisir en urgence un nouveau président.

Une éventualité que balaie pour l'heure le camp Platini. Ce dernier "est habité par la sérénité de celui qui dit la vérité", a plaidé auprès de l'AFP Me Thibaud d'Alès. "Il a hâte d'être entendu par une institution indépendante", ajoute l'avocat, pour qui "la finalité poursuivie par la Fifa dès l'origine était d'écarter M. Platini de sa présidence".

- Blatter comme témoin -

Le feuilleton Platini avait débuté en pleine campagne pour la succession de Joseph Blatter à la tête de l'instance suprême du football mondial. Platini était alors le grand favori, jusqu'à ce que la commission d'éthique de la Fifa prenne la décision de le suspendre provisoirement pour 90 jours, en même temps que Blatter.

Derrière cette décision, un paiement suspect de 1,8 million d'euros reçu en 2011 par Platini de la part de la Fifa, pour rémunérer un travail de conseiller de Joseph Blatter, alors président. Son existence avait été dévoilée en septembre, sur la lancée du vaste scandale de corruption qui ébranle la Fifa.

Problème: ce travail avait été achevé neuf ans plus tôt, en 2002, et il n'existe aucun contrat écrit. Ceux qui étaient alors les deux hommes les plus puissants de la planète football ont toujours affirmé qu'il s'agissait d'un solde de tout compte sur la base d'un contrat oral, engagement reconnu en Suisse. Mais cette ligne de défense n'a pas convaincu la justice interne de la Fifa, qui avait finalement suspendu les deux hommes pour huit ans, avant de ramener cette suspension à six ans en appel.

Vendredi, Blatter, mis en examen par la justice suisse pour ce même paiement (ainsi que pour un contrat de droits TV présumé très en-dessous des prix du marché au détriment de la Fifa), viendra témoigner devant le TAS, à la demande de la Fifa.

Au sujet de ce paiement, la justice suisse a entendu Michel Platini en tant que témoin assisté.