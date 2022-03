Caudebec-lès-Elbeuf: le parc du Cèdre, enfin un poumon vert aménagé en coeur de ville

Le parc du Cèdre, dont le nom vient du magnifique arbre qui le domine, s'étend sur près d'un hectare au cœur de Caudebec-lès-Elbeuf. Pendant plusieurs années, il a été laissé dans un état proche de l'abandon. En mai, des travaux démarrent.

Une vingtaine de maisons

La précédente municipalité voulait y construire 90 logements collectifs. Mais c'était sans compter la volonté de Laurent Bonnaterre, maire socialiste élu en mars 2014 : "J'avais pris l'engagement de bien séparer les activités ludiques des logements." De fait, la partie immobilière du projet n'est pas abandonnée mais fortement réduite à "20 ou 25 logements", dixit l'édile. "Et ce seront des maisons individuelles, une partie en accession libre, l'autre en accession sociale." Ces habitations se situeront au Sud-Ouest du parc. L'autre partie, la plus grande, sera dédiée à la verdure et aux activités ludiques. "Jusqu'ici, il n'y avait pas d'équipements pour les parents et leurs enfants sur des espaces verts", explique Laurent Bonnaterre. D'où l'idée d'une grande aire de jeux, de chaises longues pour le farniente ou la lecture, d'une allée de plantes potagères et fruitières et surtout d'une mini-ferme. Un terrain de boules sera également aménagé.

Les travaux débuteront en mai et se termineront cet été, pour un coût évalué à 300 000€. Le parc sera fermé au public le temps du chantier. Quant à la partie immobilière, elle attendra un peu : "Nous sommes en discussion avec différents promoteurs", précise le maire. Le projet devrait prendre plusieurs années.