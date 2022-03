Appel d'offre en septembre pour le pavillon Savare à Caen, détruit par un incendie

Les braises sont encore tièdes que déjà des machines déblayent les décombres. Quelques heures plus tôt sur ce coin de la presqu'île, un incendie a ravagé les 500 m2 de la maison Savare, jouxtant la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Déjà, il faut panser le passé pour penser l'avenir. En conseil municipal, lundi 25 avril, le sujet a ouvert les débats. Une partie de l'opposition, via Xavier Le Coutour, ancien maire adjoint à l'urbanisme, a proposé que "la maison soit reconstruite, afin d'être intégrée à un ensemble urbain à côté de la bibliothèque à vocation régionale".

Un aménagement était prévu

Pour bâtir à nouveau cette maison érigée en 1858, qui avait déjà dû être reconstruite suite à un incendie à la fin du XIXe siècle, il faudra une volonté politique forte. En 2012, les élus avaient dû batailler pour exproprier la SARL Rava France, du terrain sur lequel a été érigée depuis la nouvelle bibliothèque. Cette société possède toujours le pavillon Savare aujourd'hui. "C'est un juge qui avait dû trancher pour fixer le prix à l'époque", se souvient Xavier Le Coutour.

Pour préempter un bien immobilier, il faut qu'il soit en vente, ce qui n'est pas le cas. Et pour procéder à une expropriation, il faut qu'un projet de reconversion existe. Et il serait en passe d'aboutir selon la municipalité, même si le terrain pourrait être vendu sans qu'il n'y ait besoin d'en passer par une procédure judiciaire. "Nous avons déjà été en contact avec eux par le passé, et nous espérons lancer un appel d'offre pour septembre qui inclura la nécessité de traduire l'esprit Savare qui vient d'être mis à mal", explique Sonia de la Provôté, maire adjointe à l'urbanisme. Une opération mêlant services, commerces et logements y est prévue. Lundi, peu de temps après le départ de l'incendie, des représentants de Rava France était en mairie pour discuter du projet. "Un rendez-vous prévu de longue date", assure-t-on en municipalité.

@MaxGorregues