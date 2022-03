Le Rouen Métropole Basket défie le CSP Limoges au Kindarena

Aprés avoir perdu sur le fil face au Mans à Antares (84-83), le RMB retrouve ce soir au Kindarena le CSP Limoges. Au match aller, les Rouennais n'ont pas fait le poids face au champion de France (88 à 67). Mais ce soir, ils devront jouer le couteau entre les dents pour se défaire des Limougeauds. En effet, pour rester en Pro A les Rouennais devront gagner les cinq dernières journées et espérer 5 défaites du SLUC Nancy, premier non relégable. Cependant, la tâche se complique car Alain Koffi et Giorgi Tsintsadze sont forfaits pour la rencontre. Les hommes de Rémy Valin joueront avec seulement cinq joueurs professionnels face à l'armada verte du CSP. Dans le même cas de figure la saison dernière, les Rouennais avaient gagné 76 à 74.