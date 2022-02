Trois ouvriers chutent de quatre étages à Caudebec-lès-Elbeuf

Les ouvriers effectuaient une manoeuvre de déchargement de palettes et d'ardoises quand l'accident s'est produit. L'échaufaudage a été déséquilibré, provoquant la chute des trois travailleurs. Deux d'entre eux ont chuté sur le sol : le premier, âgé de 32 ans, a le fémur cassé ; le second, 48 ans, est touché à l'omoplate, aux côtes et a fait un pneumothorax. Le troisième homme, le chef d'équipe, est tombé sur un balcon du deuxième étage : il est touché aux jambes.