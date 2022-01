Les dockers manifestent à Rouen contre la Loi El Khomri

La colère continue à Rouen. Ce jeudi 24 mars matin, une centaine de dockers et d'agents portuaires étaient mobilisés à Rouen, notamment au niveau des quais Boisguilbert et Gaston Boulet, entre la Préfecture et le Panorama XXL, contre le projet de Loi El Khomri, portant sur la réforme du Code du Travail. Des tas de pneus et de palettes ont été incendiés, dégageant d’épaisses colonnes de fumée noire. Des barrages filtrants étaient également installés, provoquant d'importants bouchons et la colère de certains usagers de la route. D'autres, au contraire, prenaient leur mal en patience, s'arrêtant même quelques seconde pour discuter avec les manifestants pour leur apporter leur soutien.

Tous dénoncent un projet néfaste pour les salariés et l'économie française, rappelant que dans la région, 22 entreprises importantes sont actuellement touchées par des suppressions d'emploi. Pas convaincu par les retouches du projet de Loi par le gouvernement, tous scande une seule est même demande : le retrait total, purement et simplement, du projet de Loi.

D'autres manifestations sont programmées dans la matinée. Un cortège défilera notamment en fin de matinée dans les rues de Rouen, comme les semaines passées.

Un appel à la mobilisation le 31 mars

Au cours des barrages filtrants sur les quais de Rouen, des tracts ont été distribués aux automobilistes. Outre les revendications des syndicats CGT, FO, Solidaires et Unef, un appel au rassemblement et à la manifestation y était inscrit, jeudi 31 mars à 10h30, Cours Clémenceau à Rouen.