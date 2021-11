Qu'est devenu Parker Lewis?

Depuis Parker Lewis... que sont-ils devenus ?



Parker Lewis : Du lycée... à la porte des étoiles



Après son rôle mythique dans Parker Lewis dont les chemises en ont traumatisé plus d'un dans les années 90, Corin Nemec a continué à s'illustrer dans les séries. Il obtint un rôle récurrent dans la série fantastique Stargate SG-1 de 2002 à 2004. Aujourd'hui arrêtée, l'acteur ne se fait pas oublier en faisant des apparitions dans des séries à succès comme NCIS, Ghost Whisperer, ou les Experts Miami. On ne peut donc que lui souhaiter de redevenir sur le devant de la scène !



Mickey : Du lycée...aux oubliettes !



Hélas, Billy Jayne n'a pas réellement percé depuis Parker Lewis. Acteur, imitateur (il a doublé les voix des vampires dans Buffy), il est aussi compositeur et musicien à l'image de son personnage. Comme quoi, le rôle de Mickey lui colle à la peau.



Jerry : Du lycée... au barreau !



Slaten, désormais âgé de 35 ans, est un associé dans un réputé cabinet d'avocats aux États-Unis : cet ancien geek qui traînait toujours un long imperméable duquel il sortait des objets non identifiés est maintenant avocat spécialisé en affaires criminelles et exerce en Californie.



Grace Musso : Du lycée... à une carrière d'actrice en demi-teinte !



Celle qu'on adorait détester dans Parker Lewis, n'a pas réussi à faire carrière ! Malgré tout, elle vit toujours de sa passion, puisqu'elle apparait dans de nombreuses séries à succès : Ally McBeal ou encore Desperate Housewives (si vous l'aviez raté retrouvez-là dans la saison 2, épisodes 23 et 24 parmi les sexy Desperate Housewives).



Shelly : Du lycée... à l'homosexualité !



Messieurs si vous aimiez le personnage incarné par Maia Brewton, désolé pour vous, mais cette dernière préfère les femmes. Mariée, elle a deux enfants qu'elle élève avec sa compagne et a décidé de se retirer du monde de la télé.



Kubiac : Du lycée... aux urgences !



Ce fut une joie pour un grand nombre de fans de Parker Lewis lorsque Kubiac (Abraham Benrubi) a fait son grand retour aux Urgences du Cook County aux côtés de George Clooney. L'acteur et ses deux mètres incarnaient Jerry un standardiste beaucoup plus sympa et accueillant que Kubiac !



Frank : Du lycée... à rien !



Désolés pour les fans du vampirique Franck Lemmer, mais il semblerait, aussi étrange que son personnage, que l'acteur ait disparu, si ce n'est pas de la surface du globe, du monde médiatique... Nous ne pouvons donc pas vous apporter de nouvelles du fameux Frank !

(extrait de purepeople.com)

Juste un petit souvenir! Redécouvrez le générique en vidéo!