Rugby : le Stade caennais sur sa lancée

Les spectateurs du stade Hélitas n'ont pas regretté d'avoir bravé le froid d'une première journée de printemps qui n'en avait que le nom. Leurs protégés ont fait un grand pas vers les play-offs en écartant les adversaires du jour, à égalité de points avant la rencontre. "On nous prédisait l'enfer, on n'est pas loin du paradis", exulte Pierre-Louis Carrillo, aussi content de sa formule que du pied-de-nez adressé aux clubs parisiens et nordistes.

Après une première période serrée (3-0), les Caennais sont parvenus à inscrire trois essais dans le second acte. Ils l'emportent 24-3, empochant du même coup le bonus offensif. Il reste trois journées aux Bas-Normands pour préserver ce rang et prolonger le plaisir. "On a le droit à un joker, expose le co-entraîneur. Mais si on peut s'en passer, ce sera encore mieux !" A commencer par Armentières, dimanche 27 mars (15h).