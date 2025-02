EN DIRECT. Attentats à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles

CE QUE L'ON SAIT A 17h00



Plus de 30 personnes sont mortes et 230 ont été blessés.



Selon les derniers bilans :



> A Zaventem, 14 morts et 106 ont été blessés (source : pompiers) dans deux explosions (dont au moins un attentat-suicide) survenues vers 8h.



> Dans le métro Maelbeek : une vingtaine de morts et 130 blessés (source : centre de crise) dans une explosion survenue vers 9h10 dans une rame de métro à la station Maelbeek, près des institutions européennes. Mais le bilan devrait s'alourdir. Le bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur a évoqué "probablement une vingtaine de décès" dans le métro.



- L'Etat islamique a revendiqué des attaques "menées avec des ceintures et des engins explosifs", selon le site américain spécialisé SITE.



- Des perquisitions sont en cours, mais le parquet demande de ne pas en communiquer les détails pour le bon déroulement de l'enquête.



- L’ensemble du pays est placé en niveau d'alerte maximum, le niveau 4.



- 3 jours de deuil national ont été décrétés.