Madrid (AFP). Sextape: Valls maintient la pression sur Benzema, qui lui répond sèchement

"Je pense que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour que Karim Benzema vienne dans l'équipe de France. Il est toujours mis en examen. Par rapport à la jeunesse, un grand sportif se doit d'être exemplaire", a affirmé le Premier ministre mardi matin sur RMC, répétant une position déjà exprimée en décembre. Mais cette fois, le buteur du Real a répliqué: "Douze saisons que je suis professionnel: 541 matches joués, zéro carton rouge, onze cartons jaunes!!! Et certains parle (sic) de mon exemplarité ???", a-t-il twitté quelques heures plus tard, manifestement piqué au vif. Car sa situation a évolué: la justice a levé vendredi son contrôle judiciaire dans l'affaire du chantage à la sex-tape dont son coéquipier en bleu Mathieu Valbuena est victime. Benzema peut donc à nouveau rencontrer Valbuena, même s'il reste mis en examen pour "complicité de tentative de chantage" et "participation à une association de malfaiteurs". Une décision qualifiée de "première étape" par la Fédération (FFF), qui, en décembre, avait déclaré Benzema (28 ans, 81 sélections, 27 buts) "non-sélectionnable" tant que sa situation judiciaire n'évoluerait pas. - 'Avoir les meilleurs joueurs' - Samedi dans L'Equipe, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a clairement indiqué vouloir compter sur son avant-centre N.1 pour l'Euro-2016 (10 juin-10 juillet): "Sur un plan sportif, j'ai envie d'avoir les meilleurs joueurs. Vous n'êtes pas attaquant du Real pendant cinq ans avec Mourinho, Ancelotti, Benitez ou Zidane comme ça. Tous les pays nous l'envient". Dans la foulée, Benzema a aussi reçu le soutien de plusieurs acteurs prestigieux du football français, qui ont salué la levée de son contrôle judiciaire. Juste après Deschamps, Zinédine Zidane, son entraîneur au Real Madrid et légende vivante des Bleus, a volé à son secours samedi en brandissant lui aussi l'argument sportif. "Je pense que l'équipe de France aura besoin de Karim Benzema. Je parle en terme purement footballistiques pour l'Euro. Il en est conscient, moi aussi, et j'espère que c'est ce qui se passera très vite", a affirmé l'ancien meneur de jeu des Bleus. Mardi, c'est Franck Ribéry, très proche de Benzema, qui a manifesté son soutien à son ami. "Karim est un très grand joueur, il l'a montré au Real Madrid et avec l'équipe de France. J'ai lu que Didier Deschamps veut prendre les meilleurs pour l'Euro. Il (Karim) en fait partie", a lâché le joueur du Bayern Munich. - Panini sans Benzema - Des considérations uniquement sportives qui ne cadrent pas forcément avec l'enjeu politique de l'affaire. Certes, le Premier ministre a pris des précautions oratoires en précisant que la décision finale appartenait à la FFF et au sélectionneur: la Fifa surveille de très près les ingérences politiques dans le fonctionnement des associations nationales. Certes, entre 2010 et 2014, Benzema et Ribéry avaient continué à être convoqués en équipe de France en dépit de leur mise en examen dans l'affaire Zahia, avant d'être relaxés par le tribunal correctionnel de Paris. Mais le contexte est cette fois sensiblement différent. L'Euro a lieu en France et la pression populaire et politique s'annonce immense autour des Bleus. Les différentes enquêtes d'opinion ont d'ailleurs jusqu'ici montré un net rejet de Benzema. Sept Français sur dix sont opposés à sa présence au Championnat d'Europe, selon un Baromètre Sport réalisé pour RTL et Winamax, publié le 28 février. Les fameux albums Panini, eux, n'ont pris aucun risque: Benzema ne fait pas partie des 20 joueurs de l'équipe de France dans l'édition Euro-2016 présentée mardi au siège de la FFF. "Je constate qu'il reste encore trois places pas encore définies. Nous avons encore des joueurs qui vont être sélectionnables, (il faut) qu'ils puissent être sur ce catalogue", a réagi sur le ton de la plaisanterie le président de la FFF Noël Le Graët.

