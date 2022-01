Il insulte Bernard Cazeneuve par mail : un habitant de Cherbourg au tribunal

Le ministre de l'Intérieur ne prend pas les insultes à la légère. Un habitant de Cherbourg-en-Cotentin l'a appris à ses dépens, mardi 15 mars, au tribunal de grande instance.

Il était poursuivi pour avoir, le 17 décembre dernier, envoyé un mail d'injures, à l'attention du locataire de la place Beauvau. Interpellant l'ancien maire de Cherbourg à coups de "Monsieur l'incapable", l'auteur dresse un bilan d'un quinquennat "de m...", et met en cause son action de ministre et sa "bande de bras cassés".

"outrage à personne dépositaire de l'ordre public"

"C'est ma façon d'écrire, oui, mais j'étais très fatigué à cette période" plaidera à l'audience le prévenu, un agent de sécurité, par ailleurs ancien militant d'extrême droite. Il indique d'ailleurs avoir envoyé, trois jours après son mail, une lettre d'excuses, avec accusé de réception. En lieu et place du récépissé, c'est une convocation devant les juges que le Cherbourgeois a reçu.

Poursuivi pour "outrage à personne dépositaire de l'ordre public", l'homme encourait jusqu'à six mois de prison et 7500 euros d'amende. Les juges l'ont condamné à quatre mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende.