Météo : alerte au vent, pluie, inondation et vagues submersion en Normandie

Un avis de fort coup de vent est émis par Météo France sur la région Normandie pour la journée du mercredi 9 mars.

Des rafales à 120 km/h

Des rafales de vent de 120 km/h sont attendues sur la côte nord et le Cotentin et de 80 à 100 km/h dans les terres et sur la côte ouest.

La pluie devrait tomber à partir de cette nuit jusqu’à demain fin de journée (30 à 40 mm sont attendus en 24 h).

Pour la pleine mer de demain, les coefficients de marée seront de 107 le matin et 112 le soir.

Les conseils de prudence de la Préfecture

- Pour les vents forts :

• restez vigilants durant vos déplacements sur le littoral et en forêt ;

• veillez à la bonne fixation des tentes, chapiteaux et structures ;

• rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

• il est également conseillé aux campeurs, baigneurs plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.

- Pour les vagues et submersions marines :

• évitez de prendre la mer ;

• dans la mesure du possible, ne circulez pas en bord de mer et évitez la proximité des plages et rivages ;

• veillez à sécuriser vos biens et les embarcations nautiques.