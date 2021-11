L'idée est d'en apprendre plus sur l'impact du réchauffement climatique, de l'érosion, de l'avancée de la mer sur la terre ou inversement... L'étude va durer encore deux ans et demi. C'est Stéphane Costa de l'université de Caen et président du conseil scientifique du Réseau d'observation du littoral normand et picard qui nous présente l'intérêt de ses recherches. Ecoutez le son ci-dessus.