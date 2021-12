Paris (AFP). Pas de raison de fermer Fessenheim du point de vue de la sûreté nucléaire (ASN)

Un porte-parole de la ministre allemande de l'Environnement Barbara Hendricks a estimé vendredi que Fessenheim, proche de la frontière avec l'Allemagne et la Suisse, est "trop vieille" et "devrait être fermée le plus vite possible". "Pour nous à l'ASN, aujourd'hui, du point de vue de la sûreté nucléaire, il n'y a pas de raison de fermer la centrale de Fessenheim", a indiqué Mme Letournel. "Après, il y a des décisions de politique énergétique qui relèvent du gouvernement et qui peuvent conduire à des choix différents", a-t-elle ajouté. "Fessenheim est tout à fait dans la moyenne de l'appréciation que l'ASN porte sur les centrales nucléaires françaises - c'est-à-dire que c'est globalement satisfaisant", a-t-elle poursuivi. "Nous avons toujours des points à redire, c'est notre rôle de gendarme."

