L'élection de Miss Manche 2016 ce samedi 12 mars à Condé-sur-Vire

Il reste encore quelques places pour tenter de décrocher la couronne de Miss Manche 2016 et ainsi succéder à Andréa Magalani. Vous avez jusqu'à ce samedi 12 mars pour déposer votre candidature en téléphonant à l'agence 53x11 au 02 41 76 48 21. Vous devez résider dans la Manche, avoir entre 18 et 24 ans, et mesurer au minimum 1,70 m.

Concernant la soirée de l'élection, elle se déroulera en deux temps comme nous l'explique Eric Cauvin, maire adjoint de Condé-sur-Vire.

Aujourd'hui elles sont 8 prétendantes au titre (en photo de droite à gauche) :

Anaëlle Chrétien, 19 ans, de Saint-Pair-sur-Mer, étudiante en BTS Assistant Manager

Marie Durel, 19 ans, de Tourlaville, travaille dans l'activité nucléaire.

Elodie Giot, 20 ans, de Bretteville, étudiante en 3e année de droit.

Maëlyne Gosselin, 17 ans, de Donville-les-Bains, lycéenne.

Mathilde Guenier, 18 ans, de Saint-Jean-des-Baisants, lycéenne en filière économique et sociale.

Manon Lemaitre, 18 ans, de Montgardon, lycéenne en filière soins et services aux personnes et aux territoires.

Tatiana Moreau, 18 ans, de Saint-Sauveur-Lendelin, technicienne de laboratoire

Helena Neez, 20 ans, de La Haye-d'Ectot, responsable informatique et communication.

La gagnante sera automatiquement qualifiée pour l'élection de Miss Normandie 2016, avant d'accéder aux sélections pour Miss France, en octobre prochain. Retrouvez toutes les infos complémentaires sur la page Facebook de l'événement.