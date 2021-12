Le Printemps des poètes commence à Rouen

Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre du Printemps des poètes, la ville de Rouen sollicite trois structures de référence en poésie - Alias Victor, La Factorie et Détournements - pour l'organisation d'un rendez-vous ludique sur le thème des poètes du XXe siècle et au-delà. Avec des formes très diverses (chamboule-tout poétique, roue de la fortune, cabaret, poèmes chuchotés, parcours ou récital), ces associations invitent les curieux à partager leur amour des poèmes qu'ils soient en prose ou en vers et proposent de rencontrer des auteurs. Grâce à ces formules courtes, le public consomme la poésie sous forme apéritive et picore à son gré, de propositions en animations. Des graines de poèmes qui essaimeront peut-être.

Pratique. Samedi 5, 14h-22h30 et dimanche 6 mars, 12h-18h. Quartier Saint Marc et Saint Maclou. Gratuit. www.printempsdespoetes.com