Playoffs : les Drakkars entretiennent l'espoir de qualification

Les hommes de Luc Chauvel qui ont terminé septième au classement de la saison régulière recevaient donc le deuxième à domicile, les Dogs de Cholet. Dominés dans le jeu face à une solide équipe adverse, les Caennais ont sauvé les meubles. Le score aurait pu être plus lourd pour le club de Caen qui était mené 1-4 à la fin de la seconde période.

Les locaux n'ont cependant pas lâché et le deuxième but inscrit par David Minarik dans la troisième période maintient l'espoir de qualification. Le match retour aura lieu samedi 5 mars à Cholet. La victoire est donc impérative pour les Drakkars qui devront hausser leur niveau de jeu à la fois dans le secteur offensif et défensif, pour espérer décrocher une troisième confrontation.

Une défaite serait synonyme de fin de saison pour les hockeyeurs caennais.