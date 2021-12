Hinterstoder (Autriche) (AFP). Ski: Pinturault réalise le doublé en géant à Hinterstoder

Le skieur de Courchevel devance de 1 sec 14/100 Marcel Hirscher, leader du classement général de la Coupe du monde et de la spécialité, et de 1 sec 26/100 le Norvégien Henrik Kristoffersen, dernier concurrent potentiel de l'Autrichien pour le Gros globe. Il s'agit pour Pinturault de la troisième victoire d'affilée dans la discipline. Deux Français arrivent au pied du podium: Mathieur Faivre, quatrième à 2 sec 11/100, et Thomas Fanara, à 2 sec 26/100. Hirscher se rapproche pour sa part un peu plus de son cinquième Gros globe de Cristal d'affilée, exploit inédit à ce jour, après avoir empoché 240 points lors des trois jours de cette dernière étape autrichienne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire