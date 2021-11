Les sirènes d'alerte vont résonner lundi 29 février

1 minute et 41 secondes : c'est la durée du signal d'essai des sirènes d'alerte que l'on peut entendre, en temps normal, chaque premier mercredi du mois. Le calendrier sera cette fois un peu chamboulé. Lundi 29 février, les sirènes de plusieurs communes qui ont récemment été raccordées au Système d’alerte et d’information de la population (SAIP), vont être testées. C'est ce qu'annonce ce vendredi 26 février la Préfecture de Seine-Maritime.

Quand et où les sirènes vont elles êtres testées ce lundi ?

• À Rouen tout d'abord, les sirènes retentiront à 10 h et 11 h ;

• À 14 h, le système installé à Barentin fera de même ;

• À 15 h, ce sera au tour de celles de la commune de Mont-Saint-Aignan ;

• et à 16 h 30, Saint-Crespin concluera cette journée d'essai.

Si vous les entendez ce lundi (aux horaires indiquées tout du moins) ne vous inquiétez donc pas.

Ce nouveau système, qui permet la diffusion du signal national d’alerte ou d’un message d’alerte et d’information aux populations par les autorités, est en cours de déploiement dans le département. Des tests de déclenchement sont ainsi organisés au fur et à mesure des installations. La première vague de déploiement en Seine-Maritime prévoit 181 sirènes (dont 76 qui n'existaient pas avant création). Au total, elles seront réparties sur 126 communes et devraient être raccordées ou installées d'ici 2019.

Que faire en cas de véritable alerte ?

→ En l'entendant, la population doit appliquer des mesures réflexe de sécurité. Il faut ainsi notamment :