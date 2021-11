Paris (AFP). PSA repasse dans le vert et boucle en avance son plan de reconstruction

Le premier groupe automobile français (2,97 millions de véhicules produits) a dégagé un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros l'année dernière, un résultat positif pour la première fois depuis 2010. Son chiffre d'affaires a atteint 56,3 milliards d'euros (+5,7%). "Nous avons reconstruit les fondamentaux économiques" de PSA, a déclaré son président du directoire Carlos Tavares lors d'une conférence de presse, en félicitant les employés "pour avoir réussi à sortir l'entreprise de l'ornière". Il a confirmé le versement d'une prime d'intéressement de 2.000 euros en moyenne par salarié en France. Les actionnaires devront en revanche attendre le prochain exercice pour recevoir d'éventuels dividendes. PSA a atteint une marge opérationnelle de sa division automobile de 5%, au plus haut depuis 2002, alors que la société visait 2% à l'horizon 2018. Il a aussi généré un flux de trésorerie net ("free cash flow") de 3,8 milliards d'euros, presque le double de l'objectif de 2 milliards fixé pour la période 2015-2017. La Bourse a initialement bien accueilli ces résultats, le titre Peugeot gagnant près de 5% à Paris avant de revenir à un niveau quasi stable (-0,04%) à 14H15, entraîné par un marché baissier (-2%). Le groupe, acculé par la crise de l'automobile européenne en 2008-2013, s'était retrouvé début 2014 au bord du dépôt de bilan et n'avait dû son salut qu'à l'intervention de l'Etat français et du Chinois Dongfeng, tous deux entrés au capital à hauteur de 14%. M. Tavares avait été nommé à la présidence du directoire de PSA avec la mission de remettre ce fleuron industriel sur la voie de la rentabilité en suivant un plan baptisé "Back in the race" ("de retour dans la course") censé s'étaler jusqu'en 2017. Cela s'était traduit par des réductions de frais via notamment des efforts demandés aux salariés, une simplification des gammes et des cessions. - "Blitz" de nouveautés - Ces "excellents" résultats redonnent "le sourire" aux salariés comme aux organisations syndicales signataires du contrat de compétitivité de 2013, "un des éléments structurants" du redressement, a réagi auprès de l'AFP Jacques Mazzolini (CFE-CGC). Beaucoup plus critique, la CGT a affirmé que ces résultats avaient été obtenus "avec la peau des salariés", évoquant "17.000 emplois supprimés en trois ans, pour une production en augmentation". Le syndicat a en outre estimé que "la direction se sert de cette prime pour continuer le blocage des salaires". Témoin d'une rentabilité améliorée, le "point mort", c'est-à-dire le nombre de véhicules devant être vendus pour couvrir les frais fixes, est passé à 1,6 million d'unités l'année dernière contre 2,6 millions en 2013. Le taux d'utilisation des usines européennes se rapproche désormais de 90%, selon M. Tavares. PSA a toutefois bénéficié d'effets de change et de la baisse des prix des matières premières, à indiqué son directeur financier Jean-Baptiste de Chatillon. "Hors contexte externe", sa marge opérationnelle serait de 3,3%. M. Tavares a fait montre de prudence pour l'année en cours, évoquant de possibles "vents contraires". Mais il s'est dit confiant dans la capacité de son groupe, "devenu beaucoup plus agile", à y faire face. Et il a promis un "blitz" de nouveautés: "pas moins de 28 nouveaux produits" en Europe dans les six ans à venir. En 2016, PSA a dit s'attendre à un marché automobile en hausse "de l'ordre de +2% en Europe et de +5% en Chine, et à un marché en baisse d'environ -10% en Amérique latine et de -15% en Russie". La société a indiqué qu'elle serait en mesure de présenter le 5 avril un "plan stratégique de croissance rentable" baptisé "Push to pass", allusion selon M. Tavares au surcroît de puissance utilisé en compétition automobile pour dépasser un concurrent. Parmi les axes de développement du groupe figure le marché iranien où PSA vient d'annoncer son retour à la faveur de la levée de sanctions économiques. M. Tavares a aussi évoqué des discussions en cours en vue d'une implantation en Algérie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire