Coupe de France US Granville - Olympique de Marseille : la billetterie prise d'assaut

Succès incroyable pour la billetterie du match qui sera joué le jeudi 3 mars au stade d'Ornano à Caen et qui opposera l'US Granville (CFA 2) à l'Olympique de Marseille (L1).

Quel que soit le point de vente, il fallait faire la queue ce matin pour obtenir les précieux billets.

- Le site officiel du Stade Malherbe Caen. Cliquez ici.

- Sur le réseau Tickenet (tickenetmaster.fr ou Centres Leclerc)

- Aux guichets du stade Michel D'Ornano, mardi 23 de 10h à 18h.

- A partir du Mercredi 24 à la Boutique Officielle du SM Caen (ouverture du mardi au samedi de 10h à 18h30).

BILLETS @US_Granville @OM_Officiel Il ne reste que 2 places sur tickenet ! 1h50 après le début de la vente ! #USGOM pic.twitter.com/eQRIFUy4Jh — Sylvain Letouzé (@SylvainLetouze) 23 Février 2016

Déjà beaucoup de monde pour la billetterie #USGOM!

➡️ Vos places aussi sur https://t.co/Hwf2TbhCEC #CDF pic.twitter.com/DVIYaOKHbf — SMC Officiel (@SMCaen_officiel) 23 Février 2016

Affluence inhabituelle pour un mardi au stade d'Ornano à Caen ! Les places de Granville-Marseille sont en vente. pic.twitter.com/MscnNJzJhK — tendanceouest (@tendanceouest) 23 Février 2016

N.B : 2 journées spéciales US Granville sur Tendance Ouest le mercredi 2 et jeudi 3 mars 2016 en direct de Granville et du Stade d'Ornano avec Sylvain Letouzé, Thibault deslandes et Maxence Gorregues.RETRANSMISSION DU MATCH EN DIRECT