Doha (AFP). Pétrole: accord Arabie-Russie-Venezuela-Qatar pour geler la production

"Afin de stabiliser les marchés pétroliers, les quatre pays sont convenus de geler la production à son niveau de janvier, pourvu que les autres grands producteurs fassent de même", a déclaré aux journalistes Mohammed Saleh al-Sada. Il a ajouté que des contacts "intensifs" devraient avoir lieu entre producteurs membres et non-membres de l'Opep, soulignant que l'initiative "est destinée à stabiliser le marché, dans l'intérêt non seulement des producteurs et des exportateurs de brut, mais aussi de l'économie mondiale". Le ministre saoudien du Pétrole, Ali al-Nouaïmi, a indiqué pour sa part qu'il s'agissait du "début d'un processus que nous évaluerons dans les tout prochains mois pour décider si d'autres mesures sont nécessaires pour stabiliser le marché". "Nous ne voulons pas d'importantes variations de prix. Nous ne voulons pas réduire l'offre. Nous voulons répondre à la demande et stabiliser les prix" sur les marchés internationaux, a encore dit le ministre saoudien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire