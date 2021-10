La DS4 relance le luxe à la française

Variante de la C4 sur le plan technique, cette nouveauté s’avère plus raffinée et l’affiche clairement par une silhouette effilée, très sculptée autour des passages de roue, et une partie supérieure où la surface vitrée s’incline fortement sur l’arrière, à l’instar d’un classique coupé 2 portes. Sauf qu’ici, il y en a aussi deux pour accéder plus facilement aux trois places arrière. Mais seules les découpes de porte restent visibles, leurs poignées soigneusement camouflées dans le prolongement de la glace de custode.

Hardi, ce choix a l’inconvénient de rendre les vitres arrière fixes, et un accès à l’arrière moins aisé qu’en C4. Mais est-il légitime d’en faire le reproche, puisque la DS4 se veut d’abord un coupé “nouveau genre”, qui bouscule les codes établis.

Un fini artisanal en haut de gamme

De bonne facture, la planche de bord de la DS4 s’habille de “sluch”, cette matière synthétique noble car souple et douce au toucher. De série, l’éclairage des compteurs passe du blanc au bleu clair au gré de chacun, et ce détail, parmi d’autres, illustre le sérieux de la dotation dès la première des trois finitions (Chic, So Chic et Sport Chic), avec un vrai raffinement digne des “premium” germaniques pour les autres.

Au volant, le nouveau 1.6 THP 200 ch miaule sans se faire prier quand on le sollicite. Même à plein régime, il est difficile de mettre en défaut la tenue au sol. La direction se combine à un freinage mordant et à une boîte plutôt bien étagée et agréable à manier, pour délivrer au bout du compte un vrai plaisir de conduite. Et malgré les jantes de 19 pouces taillées pour la performance, le confort de suspension reste de la partie. Moins flamboyant mais néanmoins tonique, le HDi 160 ch donne un attelage plus équilibré. Et la consommation en sort évidemment gagnante, avec 8,6 l./100 sans traîner, contre 12,8 l./100 avec le THP.



Prix : neuf versions de 21 300 euros à 29 800 euros.