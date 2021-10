Interview du réalisateur Frédéric Schoendoerffer (Switch)

Switch est un thriller français qui raconte l'horrible histoire de Sophie Malaterre, une jeune québecoise en vacances à Paris au mois d'août. Elle teste pour la 1ère fois l'échange de maisons et s'envole pour Paris. Mais au réveil de sa 1ère nuit, la Police débarque dans l'appartement et l'accuse du meurtre d'une personne qu'elle n'a jamais vue. On la prend pour la propriétaire des lieux , comme tend à le prouver son passeport qui a été trafiqué pendant son sommeil.

La lutte pour prouver son identité et son innocence ne fait que commencer...

La sortie nationale aura lieu mercredi 6 juillet. Le réalisateur Frédéric Schoendoerffer s'est confié sur ce film à mon micro