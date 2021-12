Pendant un mois, l'architecture contemporaine est reine en Normandie

Le patrimoine, à Rouen et dans toute la Normandie, on connaît bien : les églises, les abbayes, les châteaux, le Parlement de Normandie... autant de bâtiments emblématiques et témoins de la riche histoire de la région.

Faire comprendre l'architecture au plus grand nombre

Mais l'architecture contemporaine, elle, reste souvent méconnue du grand public : « Nous savons que l'architecture et l'urbanisme sont des sujets complexes à aborder. Notre objectif, à travers ce mois dédié à l'architecture contemporaine, c'est de les faire comprendre au plus grand nombre », explique Anne Le Bellego, directrice de la Maison de l'Architecture de Normandie (MAN), organisatrice de l'événement Territoires Pionniers, son homologue (ex) bas-normand.

Une expo sur les utopies urbaines du XXe siècle pour commencer

Ici, pas de conférences ou presque mais des visites, des parcours, des résidences d'architectes, des expositions. « Nous voulons mettre les architectes au coeur de tous ces événements. L'idée, c'est que les habitants puissent rencontrer les professionnels et échangent avec eux », poursuit Pascal Victor, président de la MAN.

Le mois de l'architecture commence le 3 mars par une exposition à Rouen, dans les locaux de la MAN. Baptisée « Limites à l'infini, la ville au loin », elle interroge les utopies nées autour des villes, villes-rêves ou villes-cauchemars. « C'est une exposition montée avec le Fonds Régional d'Art Contemporain de la région Centre, spécialisé dans l'architecture et qui possède des collections uniques en France et rares à l'international », s'enthousiasme Anne Le Bellego.

Rouen choyée avec huit événements

La ville de Rouen reste choyée en termes d'événements. Le samedi 5 mars à 10h et 14h, une visite de l'école Rosa Parks, inaugurée en septembre dernier, est organisée, en présence de son architecte Gaëlle Peneau : «C'est un symbole de ces nouveaux équipements publics qui mutualisent les espaces », poursuit la directrice, faisant référence au gymnase et au centre de loisirs attenants à l'école.

Le samedi 12 mars, à 14h, l'architecte-urbaniste qui a dessiné l'écoquartier Luciline le fait visiter. D'autres parcours – le nouvel auditorium de la chapelle Corneille, le site du futur parc des Bruyères – sont proposés tout au long du mois.

Lancement d'une résidence d'architecte

Autre nouveauté, le lancement le 22 mars d'une résidence d'architecte au Trait. « Cela existe déjà dans la désormais ex Basse-Normandie. Un binôme, composé d'un architecte et d'un urbaniste, paysagiste ou photographe, est immergé pendant six semaines sur un territoires où il rencontre les acteurs (élus, habitants, associatifs) et échangent avec eux. » Une immersion qui permettrait de vulgariser le travail architectural aux yeux du grand public. Une autre résidence sera lancée en avril au Val-de-Reuil.

Pratique.

70 événements, inauguration le 3 mars.

24 villes : Alençon, Avranches, Beuzeville, Blainville-sur-Orne, Caen, Cany-Barville, Crèvecoeur-en-Auge, Darnétal, Dieppe, Elbeuf, Evreux, Flers, Hérouville-Saint-Clair, La Ferrière-aux-Etangs, Le Havre, Le Trait, Notre-Dame-de-Gravenchon, Pont-Audemer, Rouen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Val-de-Reuil, Vernon, Verson et Yvetot.

Toute la programmation ici.