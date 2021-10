Portrait : le "Ice Doctor" n'a pas froid aux yeux

Que ses patients se rassurent, le docteur Alexandre Fuzeau n'est pas givré. S'il est surnommé le "Ice Doctor", c'est tout simplement parce qu'il pratique la nage en eau gelée. "Cela consiste à nager une certaine distance dans une eau à 5 degrés maximum en faisant le plus court temps possible", explique ce passionné de sensations extrêmes.

Et pas question de nager avec une combinaison. "Je faisais déjà des marathons et des triathlons mais j'avais tendance à avoir très chaud dans l'effort. J'ai remarqué au contraire que j'avais une bonne résistance au froid." Le médecin s'est donc lancé dans la très sérieuse discipline de nage hivernale.

L'importance du mental

"Dans l'eau gelée, notre corps se refroidit très vite. Au final, le plus dur ce n'est pas de rentrer dans l'eau mais d'y rester. Il faut avoir beaucoup de mental, et pour ça il faut se montrer ferme avec son corps", revendique le médecin. Et si ce sport n'est évidemment pas sans risque, il a néanmoins certains bienfaits pour le corps. "On a constaté que certains nageurs en eau gelée avaient 40 % de globules blancs en plus qu'une personne normale", sourit ce médecin à la ville.

Après avoir participé aux championnats du monde à Mourmansk en Sibérie, le "Ice Doctor" et la French Ice Swimming Association souhaitent développer la nage hivernale en France, notamment via une compétition nationale. Mais Alexandre Fuzeau vise plus loin, notamment avec les Jeux Olympiques de 2022, où la nage hivernale devrait faire sa première apparition comme discipline officielle.