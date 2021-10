Paris (AFP). Révision constitutionnelle: des messages d'opposants projetés sur la façade de l'Assemblée

"Durant une trentaine de minutes, des membres du mouvement citoyen PowerFoule.org, ont projeté deux messages: +Pour la démocratie, ne changez pas la constitution" et "Protégez notre constitution - ni déchéance, ni état d'urgence+, sur la façade de l?Assemblée nationale", indique l'association, dans un communiqué. Pour François Chemillier, président de PowerFoule: "la Constitution ne doit pas devenir un texte qui divise et qui punit". L'association se présente comme "un mouvement citoyen français progressiste, indépendant et non partisan créé en 2014, qui rassemble 50.000 membres et qui est mobilisé depuis de nombreuses semaines contre la déchéance de nationalité au sein du collectif +Nous ne céderons pas+", selon le communiqué. Les députés doivent se prononcer mercredi sur l'ensemble de la révision constitutionnelle, qui vise à inscrire dans la loi fondamentale le régime d'exception de l'état d'urgence et la mesure controversée de déchéance de nationalité pour délits et crimes terroristes.

