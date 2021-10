Portrait : Eruko, le graff c'est de la bombe !

Quand Kevin, alias Eruko, commence le graff, en 2001, l'ambition reste modeste : "J'ai commencé le graffiti avec un esprit un peu vandale, je voulais mettre mon nom un peu partout." Depuis, le Petit-Quevillais de 32 ans s'est assagi mais poursuit son chemin dans le milieu de l'art urbain : "Je fais partie de l'IKS Crew, un collectif belge qui regroupe huit nationalités, et un autre collectif qui s'appelle WTA. Cela m'a amené à aller dessiner un peu partout en France et en Europe."

Spécialiste du portrait

Les œuvres de ce globe-trotteur peuvent également être vues à Rouen. On peut admirer notamment son travail sur un des hangars qui longent le boulevard industriel rive gauche ou bien rue Émile Verhaeren en centre-ville de Rouen où il a collaboré à la réalisation d'une fresque pour le Chocolate Bar. Sur ces deux œuvres, on retrouve son style, des portraits ultra-réalistes. "J'ai toujours été fasciné par les gens et par les traits du visage qui peuvent être de véritables reflets de la société, explique-t-il. J'aime réaliser des portraits d'anonymes, sans dessiner leurs yeux. Le regard est quelque chose de très personnel et ça détourne l'attention. Moi, c'est par les traits du visage que j'essaye de faire passer des émotions." Eruko fourmille toujours de projets. "J'en ai deux-trois un peu secrets en cours en ce moment. En général, je peux aussi bien travailler sur de la décoration d'intérieur que sur des expositions."

Avec en tête une ambition, "pouvoir voyager un peu partout pour rencontrer de nouvelles cultures, de nouveaux visages et trouver l'art partout".