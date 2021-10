San Francisco (AFP). Super Bowl: le triomphe de Denver et de Peyton Manning

Le "Shérif" a sans doute eu la fin hollywoodienne dont tout sportif rêve: ses Broncos ont asphyxié les Carolina Panthers et se sont imposés 24 à 10. Même si c'est la défense de Denver, emmenée par les féroces Vonn Miller, élu meilleur joueur de la rencontre, et T.J. Ward, qui a fait l'essentiel des dégâts, Manning est bien le héros de cette 50e édition du Super Bowl. Pas tant par ses statistiques relativement modestes (13 passes réussie sur 23 tentées pour un gain de 141 yards), que par l'exploit réalisé à un âge canonique en football américain. Il est devenu à 39 ans et 320 jours, après une saison 2015 compliquée où il a même un temps perdu son statut de titulaire, le quarterback le plus âgé de l'histoire à remporter le titre suprême. Il a offert à Denver un troisième titre, après les sacres de 1997 et 1998 et a tordu le cou à sa réputation naissante de quarteback craquant sous la pression. Avec ce deuxième Super Bowl --qui lui permet de rejoindre son frère cadet Eli, sacré avec les New York Giants en 2007 et 2011 -- à sa quatrième tentative, le "Shérif" a consolidé son statut de joueur d'exception. Avec son sang-froid et son abnégation, celui qui a amassé, durant sa carrière, plus de 270 millions de dollars rien qu'en salaires et reste la coqueluche des annonceurs, a montré à son vis-à-vis, Cam Newton, le chemin qu'il lui restait à parcourir. - Le cauchemar de Newton - L'exubérant quarterback des Panthers, surnommé "Superman", n'a jamais décollé et a vécu une journée cauchemardesque, sans aucune passe de touchdown, mais avec une interception, deux fumbles, deux ballons perdus et seulement 18 passes réussies sur 41 tentées pour un gain de 265 yards. Son équipe a été cueillie à froid d'entrée par un coup de pied réussi par Brandon McManus (3-0) et n'a jamais réussi à développer le football spectaculaire qui lui a permis de remporter 15 de ses 16 matches de saison régulière. La faute à la défense des Broncos: Miller a ainsi été à l'origine du premier touchdown de la rencontre en "sackant" Newton qui a relâché le ballon pour le voir repris jusque dans l'en-but par Malik Jackson (10-0). Le début du 2e quart-temps a permis aux supporteurs des Panthers, dont la star de la NBA Stephen Curry, de reprendre espoir. Newton retrouvait ses repères et les Panthers réduisaient le score grâce à un touchdown marqué par Jonathan Stewart en plongeant au-dessus de la défense adverse (10-7). Denver reprenait ses distances grâce à son buteur par deux fois (16-7), étouffait les offensives de Carolina, revenu à six points (16-10) et dominait les débats sans concrétiser en attaque toutefois. Jusqu'à ce que le running back C.J Anderson dompte dans la dernière période les Panthers avec un touchdown suivi d'une conversion à deux points. "Ils ont simplement mieux joué que nous, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus, ils nous ont dominés", a lâché, amer, Newton, élu la veille meilleur joueur du Championnat. Largement décevant en terme du jeu pratiqué, le Super Bowl 50 a en revanche procuré beaucoup d'émotions au flegmatique Manning. Après avoir reçu le trophée Vince Lombardi, la question de son avenir lui a été posée et il a botté en touche. "Je vais réfléchir à tout cela plus tard, je n'avais pas vraiment l'esprit à cela ces derniers temps", a-t-il souri.

