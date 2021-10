Paris (AFP). Record battu à Paris pour une Ferrari de 1957 vendue aux enchères

Cette Ferrari 335 S Spider de 1957, dotée d'un impressionnant palmarès, a été adjugée au marteau pour 28 millions d'euros par Hervé Poulain, commissaire-priseur chez Artcurial. Il s'agissait de la fourchette basse de l'estimation, la haute étant de 32 millions d'euros. Frais inclus, la somme que devra débourser l'acheteur sera de 32.075.200 euros, a précisé la maison de vente. Le précédent record avait été établi par une autre voiture frappée du cheval cabré, une 250 GTO de 1962 adjugée 38 millions de dollars en 2014 (soit 28,9 millions d'euros selon le taux de change à l'époque) à Pebble Beach en Californie. Le nom de l'acquéreur n'a pas été dévoilé mais la voiture part pour les Etats-Unis, a indiqué Matthieu Lamoure, directeur général de la branche automobiles d'Artcurial. "C'est évidemment un jour dont on va se souvenir bien longtemps", a déclaré M. Lamoure aux journalistes à l'issue de la vente de ce lot, qui a duré plus de 20 minutes. "Dans des montants comme ceux-là, les gens réfléchissent longtemps, on ne parle pas de centaines de milliers d'euros, on parle de dizaines de millions", a-t-il relevé. Cette Ferrari d'usine, châssis 0674 carrossé par Scaglietti, provenait de la collection de l'industriel français Pierre Bardinon, l'un des spécialistes Ferrari les plus renommés, décédé en 2012. Le légendaire coureur automobile britannique Mike Hawthorn a couru à son bord les 24 Heures du Mans en 1957. Engagée par la Scuderia Ferrari aux 12 Heures de Sebring, Peter Collins et Maurice Trintignant l'ont aussi pilotée. Sa motorisation actuelle est un 4,1L, avec près de 400 chevaux sous le capot, lui permettant de frôler les 300 km/h. Elle était dispersée dans le cadre du salon Rétromobile qui bat son plein jusqu'à dimanche soir porte de Versailles à Paris. Lors de cette vente qui a rassemblé des milliers de passionnés et de curieux, un lot a été particulièrement disputé, une Alfa Romeo Giulia Sprint GTA de 1965 et dans son "jus d'origine", qui est partie à 441.000 euros frais compris, trois fois son estimation basse.

