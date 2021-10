L'Eglise normande lance sa campagne de dons

La collecte du Denier s'est élevée à plus de 10 millions d’euros en 2015, en hausse de 1,3% par rapport à l’année précédente. « Comme il y a des impôts pour la société, l’Eglise a son impôt, mais la grande différence, c’est qu’il s’agit d’un impôt volontaire », explique Dominique Lebrun, archevêque de Normandie depuis octobre dernier.

Cette campagne alimente 25% du coût de fonctionnement des six diocèses de la région, finançant une bonne partie des rémunérations des prêtes et des salariés laïcs. « Le reste des ressources des diocèses provient des offrandes faites lors des mariages, baptêmes ou funérailles, mais aussi une partie des quêtes collectées lors des célébrations, des legs et des produits financiers issus de l’immobilier », complète Dominique Leborgne, économe diocésain à Coutances.

Depuis 2011, les six évêques normands ont souhaité que la campagne du Denier soit "provinciale" pour l’ensemble de la région et non plus compartimentée par diocèse. Un choix qui semble porter ses fruits puisqu'en 2015, et pour la première fois en cinq ans, le nombre de donateurs a progressé pour atteindre 64 432 personnes. C'est notamment dans le diocèse d'Évreux que l'augmentation est la plus forte (+17%), suivi de Séez (+3%). Il est en baisse au Havre (-4%), Rouen (-2,6%), Bayeux-Lisieux (-3,1%) et Coutances-Avranches (-3%). « Oui l’église continue de connaître des difficultés financières », estime Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux. « Sur mon diocèse par exemple, nous devons gérer le patrimoine de 20 églises construites entre 1930 et 1950 avec des matériaux qui s’abîment beaucoup aujourd’hui et demandent des réparations : ça coûte beaucoup d’argent, sans oublier la basilique de Lisieux qui est à notre charge ».

En Normandie, les évêques savent qu’ils disposent d’une marge de progression intéressante pour les ressources de leur diocèse, dans la mesure où le Denier de l’église représente 25% de leur budget de fonctionnement contre 40% en moyenne dans le reste de l’Hexagone…

L’Eglise souhaite notamment augmenter le montant du don moyen, en hausse en 2015 par rapport à 2014, comme au Havre par exemple où il est passé de 156 € à 166 €. Elle souhaite aussi combattre le cliché qui veut que l’Eglise soit riche grâce à son patrimoine. « Il faut reconnaître que nous avons de vieux bâtiments, coûteux d’un point de vue de l’entretien et qui sont difficiles à vendre », indique Monseigneur Jean-Claude Boulanger qui sait que la ressource immobilière à ses limites, d’autant que les sommes récoltées sont la plupart du temps réinvesties dans la pierre. « C’est notre credo sur le diocèse du Havre où nous avons vendu deux biens en 2015, mais où nous avons lancé trois constructions », explique l’évêque du territoire, Monseigneur Jean-Luc Brunin.

