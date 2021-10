Genève (AFP). Syrie: pour Damas, les discussions de Genève sont encore en phase préparatoire

"Nous sommes encore dans la phase préparatoire aux pourparlers indirects", a dit aux journalistes Bachar al-Jaafari après une deuxième rencontre avec l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. "Nous attendons toujours de savoir avec qui nous allons négocier et sur quel ordre du jour", a-t-il ajouté. Lundi soir, à l'issue de sa première rencontre formelle avec le Haut comité des négociations (HCN), coalition d'opposants au régime de Damas, M. de Mistura avait annoncé que les pourparlers de paix avaient officiellement commencé. "Pour déclarer le démarrage officiel, il faut le faire sur place en présence des deux délégations", a rectifié M. Jaafari. "Nous avons demandé (à l'émissaire de l'ONU) les noms des participants et les questions à l'ordre du jour." Il a estimé que la délégation de l'opposition n'était "pas sérieuse" et qu'elle "ne traite pas les questions comme des politiciens professionnels".

