San Francisco (AFP). WhatsApp (Facebook) franchit la barre du milliard d'utilisateurs

"Depuis aujourd'hui, un milliard de personnes utilisent WhatsApp. C'est presque une personne sur sept sur la Terre qui utilisent WhatsApp chaque mois pour rester en contact avec leurs proches, leurs amis et leur famille", indique le groupe dans un message publié sur son blog officiel. L'application a ainsi plus que doublé son audience depuis l'annonce de son rachat par Facebook début 2014. WhatsApp avait été la plus grosse acquisition de l'histoire du réseau social: ce dernier avait certes payé en grande partie avec ses propres actions, mais le montant de la transaction était évalué lors de son bouclage début octobre 2014 à plus de 20 milliards de dollars. La priorité affichée au départ par le PDG-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, était d'augmenter la base d'utilisateurs de WhatsApp, mais il avait aussi évoqué des opportunités de monétisation une fois dépassé le milliard d'utilisateurs. WhatsApp s'est toujours dit opposé à la publicité, qui fournit l'essentiel des revenus de sa maison mère, et il a définitivement enterré récemment l'idée de faire payer un abonnement pour utiliser son service. Il a en revanche annoncé son intention d'explorer les moyens de permettre aux entreprises d'utiliser sa plateforme pour communiquer avec leurs clients. Cette stratégie ressemble à celle menée depuis des années par des messageries asiatiques comme WeChat, filiale du groupe chinois Tencent, qui intègre toute une série d'autres services. Facebook a déjà pris cette voie depuis l'an dernier avec sa deuxième application de messagerie, Messenger, qui revendique désormais plus de 800 millions d'utilisateurs et s'ouvre progressivement à de plus en plus de services de commerce, de paiements ou de transport par exemple.

